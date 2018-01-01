Легендарный игрок Барселоны: Неймару нужно уйти из ПСЖ

Экс-хавбек Барселоны Ривалдо считает, что форварду ПСЖ Неймару необходимо перейти в Реал.

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар покинул Барселону прошлым летом, чтобы выйти из тени Лионеля Месси и бороться за Золотой мяч.

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Однако легендарный полузащитник "сине-гранатовых" Ривалдо считает, что для завоевания этого трофея Неймару необходимо покинуть ПСЖ и вернуться в чемпионат Испании.

"Пока Неймар будет играть за ПСЖ, он не сможет выиграть Золотой мяч. Считаю, что Неймару нужно уйти из ПСЖ.

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Лучшие футболисты должны играть в Испании. Насколько я знаю, он может перейти в Реал. Если он сделает это, то может выиграть желанный Золотой мяч", - приводит слова Ривалдо Globo.

Ранее сообщалось, что Реал может включить полузащитника команды в сделку по Неймару.

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