Неймар сделал новую татуировку на руке
Теперь мать футболиста всегда рядом с ним.
Форвард ПСЖ Неймар, который находится в Бразилии и восстанавливается от травмы, полученной в конце февраля, сделал новую татуировку.
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Бразилец показал тату своим подписчикам в Instagram. На руке футболист изобразил портрет самого близкого человека - своей мамы. Под фотографией Неймар написал: "Я люблю тебя", и отметил свою маму Надин.
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