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Неймар сделал новую татуировку на руке

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Теперь мать футболиста всегда рядом с ним.
Неймар
Неймар
instagram.com/neymarjr/

Форвард ПСЖ Неймар, который находится в Бразилии и восстанавливается от травмы, полученной в конце февраля, сделал новую татуировку.

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Бразилец показал тату своим подписчикам в Instagram. На руке футболист изобразил портрет самого близкого человека - своей мамы. Под фотографией Неймар написал: "Я люблю тебя", и отметил свою маму Надин.

Новая татуировка Неймара
Новая татуировка Неймара
instagram.com/neymarjr/
Ранее сообщалось, что главный тренер Фиорентины сделал тату в честь ушедшего из жизни капитана команды.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, вне игры, татуировка
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