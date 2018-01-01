Неймар сделал новую татуировку на руке

Теперь мать футболиста всегда рядом с ним.

Форвард ПСЖ Неймар, который находится в Бразилии и восстанавливается от травмы, полученной в конце февраля, сделал новую татуировку.

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Бразилец показал тату своим подписчикам в Instagram. На руке футболист изобразил портрет самого близкого человека - своей мамы. Под фотографией Неймар написал: "Я люблю тебя", и отметил свою маму Надин.

Новая татуировка Неймара instagram.com/neymarjr/

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