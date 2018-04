Мбаппе оформил дубль и помог ПСЖ выйти в финал Кубка Франции

В матче 1/2 финала Кубка Франции Кан принимал ПСЖ. Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 3:1.

Дублем за парижский клуб отметился 19-летний нападающий Киллиан Мбаппе, который забил на 25-й и 81-й минутах встречи. Ассистировал юному форварду уругвайский нападающий Эдинсон Кавани.

В финале Кубка Франции ПСЖ встретится с клубом из третьего дивизиона Ле Арбье. Матч состоится 8 мая.

