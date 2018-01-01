Неймар назвал приблизительную дату восстановления

Форвард ПСЖ Неймар вернется на поле 17 мая.

Неймар на мероприятии в Сан-Паулу рассказал о сроках восстановления twitter.com/neymarjr

Во вторник, 17 апреля, форвард ПСЖ Неймар принял участие в мероприятии в бразильском Сан-Пауло, где футболиста расспросили о его травме и сроках возвращения на поле.

Читай также: Неймара разочаровал выбор нового тренера ПСЖ и он хочет уйти из команды - СМИ

“К сожалению, у меня нет точного графика, ведь все зависит от прогресса, который я буду демонстрировать, от последующих осмотров врачей, но я могу назвать приблизительную дату восстановления - 17 мая“, - приводит слова Неймара L’Équipe.

Последний матч в сезоне ПСЖ проведет в рамках 38-го тура чемпионата Франции с Каном. Встреча запланирована на 19 мая.

Напомним, нападающий ПСЖ Неймар получил травму 25 февраля в матче с Марселем и успешно перенес операцию в Бразилии.

Сообщалось, что на данный момент бразилец не может передвигаться без специальной обуви.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.