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Игрок Бордо: Предварительные переговоры с ПСЖ уже состоялись

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Малком мечтает играть за чемпиона Франции.
Малком
Малком
instagram.com/malcomoliveira_97/

Полузащитник Бордо Малком сообщил, что ПСЖ уже связывался с представителями футболиста по поводу возможного трансфера.

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“Конечно, я мечтаю играть за ПСЖ. Это очень здорово выступать за клубы, которые всегда играют на самом высоком уровне - в Лиге чемпионов, и выигрывают свои чемпионаты. Я точно знаю, что предварительные переговоры с ПСЖ уже состоялись“, - приводит слова Малкома Goal со ссылкой на beIN Sports.

Ранее сообщалось, что новый тренер ПСЖ планирует кадровые перестановки несмотря на то, что еще не вступил в должность.

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Теги: Бордо, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, контракт
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