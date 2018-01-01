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Монако вернет фанатам деньги за проигранный матч с ПСЖ

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Руководство Монако решило возместить фанатам стоимость билетов после разгромного поражения от ПСЖ.
Монако вернет фанатам деньги за проигранный матч с ПСЖ
Монако вернет фанатам деньги за проигранный матч с ПСЖ
twitter.com/AS_Monaco

ПСЖ на своем поле разгромил Монако со счетом 7:1 и оформил чемпионство. После этого поражения руководство Монако приняло решение возместить болельщикам, посетившим поединок, стоимость билетов.

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“Мы приняли решение возместить нашим фанатам стоимость билетов за матч с ПСЖ. Все детали будут сообщены в начале недели“, - сообщается на официальной страничке Монако в Twitter.

Ранее сообщалось, что Монако хочет подписать игрока Манчестер Юнайтед Маруана Феллайни.

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Теги: Монако, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, фанаты
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