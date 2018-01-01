Руководство Монако решило возместить фанатам стоимость билетов после разгромного поражения от ПСЖ.

Монако вернет фанатам деньги за проигранный матч с ПСЖ twitter.com/AS_Monaco

ПСЖ на своем поле разгромил Монако со счетом 7:1 и оформил чемпионство. После этого поражения руководство Монако приняло решение возместить болельщикам, посетившим поединок, стоимость билетов.

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“Мы приняли решение возместить нашим фанатам стоимость билетов за матч с ПСЖ. Все детали будут сообщены в начале недели“, - сообщается на официальной страничке Монако в Twitter.

L'AS Monaco a pris la décision de rembourser les supporters Rouge et Blanc présents dans la tribune visiteurs ce soir. Les modalités seront communiquées en début de semaine. #PSGASM #PartoutToujours pic.twitter.com/V8vGNyaA3V — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 15 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что Монако хочет подписать игрока Манчестер Юнайтед Маруана Феллайни.

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