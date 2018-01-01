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Неймар не может передвигаться без специальной обуви

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Звездный форвард ПСЖ Неймар рассказал о своем восстановлении после операции.
Неймар со своей девушкой Бруной Маркезини
Неймар со своей девушкой Бруной Маркезини
Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал о состоянии своего здоровья и отметил, что его восстановление продлиться еще около месяца. Бразилец отметил, что пока не может передвигаться без специальной обуви.

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"Мне предстоит лечиться еще месяц, но все проходит по плану и идет хорошо. Я не чувствую никакой боли и потихоньку делаю шаги. Конечно, пока я не могу ходить без специальной обуви, но лечение продолжается и я занимаюсь в тренажерном зале. Я готовлюсь к возвращению на поле", - приводит слова Неймара Globo Esporte.

Напомним, форвард ПСЖ Неймар получил травму в конце февраля в матче 27-го тура чемпионата Франции против Марселя. В итоге футболист сделал операцию в Бразилии.

Отмечалось, что 26-летний форвард вернется в расположение ПСЖ в конце апреля.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, травма, восстановление
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