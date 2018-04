Кавани разделил с Ибрагимовичем первое место в списке лучших бомбардиров ПСЖ в Лиге 1

ПСЖ обыграл Монако в рамках 33-го тура чемпионата Франции со счетом 7:1 и оформил седьмое чемпионство. На 17-й минуте встречи гол забил форвард парижан Эдинсон Кавани.

Читай также: РБ Зальцбург забил три гола в ворота Лацио за 247 секунд

Для 31-летнего уругвайца этот гол стал 113-м за ПСЖ в Лиге 1. По этому показателю Кавани делит первое место со Златаном Ибрагимовичем в списке лучших бомбардиров парижского клуба за всю его историю.

113 - @ECavaniOfficial has now equaled @Ibra_official as PSG's top goalscorer in Ligue 1 (113 goals). Matador. pic.twitter.com/hQY7fwho7d