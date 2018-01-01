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Кавани разделил с Ибрагимовичем первое место в списке лучших бомбардиров ПСЖ в Лиге 1

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Эдинсон Кавани и Златан Ибрагимович забили по 113 голов в чемпионате Франции.
Эдинсон Кавани
Эдинсон Кавани
Getty Images

ПСЖ обыграл Монако в рамках 33-го тура чемпионата Франции со счетом 7:1 и оформил седьмое чемпионство. На 17-й минуте встречи гол забил форвард парижан Эдинсон Кавани.

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Для 31-летнего уругвайца этот гол стал 113-м за ПСЖ в Лиге 1. По этому показателю Кавани делит первое место со Златаном Ибрагимовичем в списке лучших бомбардиров парижского клуба за всю его историю.

Ранее Кавани опередил Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров ПСЖ во всех турнирах, забив в ворота соперников 165 голов против 156 мячей шведа.

Напомним, шведский форвард Златан Ибрагимович принес победу Лос-Анджелес Гэлакси убойным ударом головой.

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Теги: Эдинсон Кавани, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, рекорд
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