Кавани разделил с Ибрагимовичем первое место в списке лучших бомбардиров ПСЖ в Лиге 1
ПСЖ обыграл Монако в рамках 33-го тура чемпионата Франции со счетом 7:1 и оформил седьмое чемпионство. На 17-й минуте встречи гол забил форвард парижан Эдинсон Кавани.
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Для 31-летнего уругвайца этот гол стал 113-м за ПСЖ в Лиге 1. По этому показателю Кавани делит первое место со Златаном Ибрагимовичем в списке лучших бомбардиров парижского клуба за всю его историю.
113 - @ECavaniOfficial has now equaled @Ibra_official as PSG's top goalscorer in Ligue 1 (113 goals). Matador. pic.twitter.com/hQY7fwho7d— OptaJean (@OptaJean) 15 апреля 2018 г.
Ранее Кавани опередил Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров ПСЖ во всех турнирах, забив в ворота соперников 165 голов против 156 мячей шведа.
Напомним, шведский форвард Златан Ибрагимович принес победу Лос-Анджелес Гэлакси убойным ударом головой.
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