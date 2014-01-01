Красотка пятницы: сексуальная певица, соблазнившая игрока ПСЖ фотографиями в Instagram

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию прекрасную Кэрол Кабрино.

Кэрол Кабрино instagram.com/carolcabrino/

Кэрол Кабрино – популярная бразильская певица, получившая свою известность в 15 лет благодаря YouTube. Девушка начала петь с трех лет в караоке-баре ее отца, а после популярности в сети попробовала свои силы в различных талант-шоу, чем обеспечила карьерный взлет.

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Красотка является женой защитника ПСЖ и сборной Бразилии Маркиньоса. Знакомство супругов произошло в 2014 году при помощи социальной сети Instagram. Футболист оставил комментарий под одной из фотографий Кэрол, так и завязалось их общение. Спустя полгода Маркиньос увез возлюбленную в Париж, где сделал ей предложение.

В 2016 году пара сыграла свадьбу, а в ноябре 2017 года у них родился ребенок. Примечательно, что это случилось спустя девять месяцев после победы над Барселоной в Лиге чемпионов.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была огненная артистка цирка, развлекающая игрока молодежной сборной Англии.

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