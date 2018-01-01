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ПСЖ подозревают в махинациях со спонсорскими сделками

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УЕФА расследует возможные нарушения со стороны ПСЖ.
ПСЖ подозревают в махинациях со спонсорскими сделками
ПСЖ подозревают в махинациях со спонсорскими сделками
Getty Images

Представители УЕФА начали расследование относительно спонсорских сделок ПСЖ. Об этом сообщает Financial Times.

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Представители организации подозревают, что парижане предоставляли завышенные данные о спонсорских доходах в размере 200 миллионов евро. Считается, что именно эти деньги ПСЖ инвестировали прошлым летом на трансферы Неймара из Барселоны и Киллиана Мбаппе из Монако.

Если УЕФА сможет подтвердить факт нарушения правил финансового фэйр-плей, то клубу может грозить крупный штраф либо отстранение от участия в Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что в конце апреля представители ПСЖ обсудят проблему финансового фэйр-плей с УЕФА.

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Теги: ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, вне игры, УЕФА
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