ПСЖ подозревают в махинациях со спонсорскими сделками
Представители УЕФА начали расследование относительно спонсорских сделок ПСЖ. Об этом сообщает Financial Times.
Читай также: Новый тренер ПСЖ еще не вступил в должность, но уже планирует кадровые перестановки
Представители организации подозревают, что парижане предоставляли завышенные данные о спонсорских доходах в размере 200 миллионов евро. Считается, что именно эти деньги ПСЖ инвестировали прошлым летом на трансферы Неймара из Барселоны и Киллиана Мбаппе из Монако.
Если УЕФА сможет подтвердить факт нарушения правил финансового фэйр-плей, то клубу может грозить крупный штраф либо отстранение от участия в Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что в конце апреля представители ПСЖ обсудят проблему финансового фэйр-плей с УЕФА.
Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.
Полная версия правил