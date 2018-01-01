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Новый тренер ПСЖ еще не вступил в должность, но уже планирует кадровые перестановки

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Томас Тухель рассчитывает уговорить руководство ПСЖ подписать хавбека Челси Нголо Канте.
Нголо Канте
Нголо Канте
Getty Images

ПСЖ готовится к смене главного тренера и уже согласовал контракт с экс-наставником Боруссии Д Томасом Тухелем.

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44-летний специалист должен возглавить клуб в конце сезона, однако уже начал планировать изменения в составе. Как сообщает Sport Buzzer, сразу после прихода в команду Тухель рассчитывает уговорить руководство ПСЖ подписать полузащитника Челси Нголо Канте. Именно в нем немец видит одного из ключевых игроков своей новой команды.

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Трансфер Канте обойдется парижанам как минимум в 80 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек провел 28 матчей в чемпионате Англии, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, звездного форвард ПСЖ Неймара расстроил выбор тренера и теперь он хочет уйти из команды.

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Теги: Томас Тухель, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, трансфер, Нголо Канте, Челси, чемпионат Англии по футболу, футбол
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