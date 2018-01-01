Балотелли может перебраться в Америку в конце сезона - СМИ

Форвард Ниццы ведет переговоры с клубом из Вашингтона.

Нападающий Ниццы Марио Балотелли в конце сезона может стать свободным агентом и планирует продолжить свою карьеру в MLS.

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Как сообщает Sports Illustrated, форвард получил предложение от Ди Си Юнайтед. Клуб из Вашингтона уже начал переговоры с агентом футболиста Мино Райолой и согласен подписать контракт с 27-летним итальянцем в качестве одного из трех “статусных игроков“.

Ранее сообщалось, что скандальный игрок Ниццы Марио Балотелли раскритиковал защитника ПСЖ за его слова о смерти Астори.

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