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Балотелли может перебраться в Америку в конце сезона - СМИ

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Форвард Ниццы ведет переговоры с клубом из Вашингтона.
Марио Балотелли
Марио Балотелли
Getty Images

Нападающий Ниццы Марио Балотелли в конце сезона может стать свободным агентом и планирует продолжить свою карьеру в MLS.

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Как сообщает Sports Illustrated, форвард получил предложение от Ди Си Юнайтед. Клуб из Вашингтона уже начал переговоры с агентом футболиста Мино Райолой и согласен подписать контракт с 27-летним итальянцем в качестве одного из трех “статусных игроков“.

Ранее сообщалось, что скандальный игрок Ниццы Марио Балотелли раскритиковал защитника ПСЖ за его слова о смерти Астори.

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Теги: Марио Балотелли, Ницца, чемпионат Франции по футболу, трансфер, MLS, футбол
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