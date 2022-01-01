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Неймара разочаровал выбор нового тренера ПСЖ и он хочет уйти из команды - СМИ

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Приход Томаса Тухеля на пост главного тренера ПСЖ расстроил главную звезду команды Неймара.
Неймар
Неймар
instagram.com/neymarjr/

Нападающий ПСЖ Неймар расстроен, что на пост главного тренера клуба придет Томас Тухель, с которым парижане уже согласовали контракт по системе “2+1“.

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По информации Don Balon, бразилец считает, что у Тухеля нет достаточного опыта в завоевании титулов. Неймар рассчитывал, что на эту должность пригласят Антонио Конте, Луиса Энрике, Юргена Клоппа, Жозе Моуринью или Йоахима Лева.

Сообщается, что форвард планирует уйти из клуба, если Тухель станет главным тренером ПСЖ.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар рассматривает варианты перехода в чемпионат Англии.

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Теги: Неймар, Томас Тухель, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол
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