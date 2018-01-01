ПСЖ согласовал контракт с новым главным тренером - СМИ

Томас Тухель и ПСЖ пришли к соглашению относительно контракта.

Руководство ПСЖ согласовало контракт с Томасом Тухелем. Об этом сообщает Sportbuzzer.

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44-летний специалист в конце сезона сменит на посту главного тренера Унаи Эмери. Контракт будет подписан на два года с возможностью продления еще на один сезон в случае, если команда добьется положительных результатов.

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В услугах Тухеля была заинтересована Бавария, однако отказалась от этого варианта из-за его договоренности с другим клубом. ПСЖ также рассматривали кандидатуры Антонио Конте, Массимилиано Аллегри и Луиса Энрике.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар назвал президенту клуба имя тренера, с которым он хочет работать.

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