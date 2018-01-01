Экс-тренер Боруссии Д возглавит ПСЖ - СМИ

Томас Тухель встанет у руля парижского клуба.

ПСЖ определился с тренером, который возглавит клуб в конце сезона. Как сообщает ESPN US, у руля команды встанет бывший наставник Майнца и дортмундской Боруссии Томас Тухель.

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Официальное назначение состоится после отставки нынешнего тренера Унаи Эмери. Первоначально парижане планировали назначить на пост более опытного коуча, но владелец контрольного пакета акций ПСЖ остановил свой выбор на немце.

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Бавария также хотела заключить контракт с Тухелем, однако отступилась, когда он известил председателя правления мюнхенцев о том, что достиг соглашения с другим клубом. Теперь Бавария планирует договориться с наставником Айнтрахта.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью закупил спортивное питание перед дерби с Манчестер Сити.

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