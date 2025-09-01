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ПСЖ обсудит проблему финансового фэйр-плей с УЕФА

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Представители парижского клуба отправятся на встречу с сотрудниками футбольной организации.
ПСЖ встретится с УЕФА по вопросу финансового фэйр-плей
ПСЖ встретится с УЕФА по вопросу финансового фэйр-плей
Getty Images

Представители ПСЖ отправятся в штаб-квартиру УЕФА в Ньоне, где встретятся с сотрудниками Финансового комитета ведомства. Встреча назначена на пятницу, 20 апреля.

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Как сообщает ESPN, стороны будут обсуждать вопрос финансового фэйр-плей. УЕФА проводит расследование в отношении парижского клуба по поводу покупки форварда Неймара за 222 миллиона евро и аренды нападающего Килиана Мбаппе с правом выкупа за 180 миллионов евро летом 2018 года.

Ожидается, что решение по этому делу будет оглашено не раньше начала июня.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет подписать 21-летнего вингера Бордо Малкома.

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Теги: ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, УЕФА, футбол
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