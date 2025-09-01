ПСЖ может подписать игрока Тоттенхэма, на которого нацелился Реал

Тоби Алдервейрелд может перебраться во Францию в конце сезона.

Защитник Тоттенхэма Тоби Алдервейрелд в конце сезона может сменить клубную прописку. Как сообщает Daily Mail, в услугах футболиста заинтересован ПСЖ.

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По информации источника, 29-летний бельгиец не может согласовать со “шпорами“ новый контракт. Алдервейрелд хочет получать 200 тысяч фунтов в неделю (около 228,6 тысяч евро) в течение пяти лет, однако Тоттенхэм не согласен с этими условиями.

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Руководство ПСЖ готово платить защитнику 10 миллионов фунтов в год (около 11,4 миллионов евро). Текущее соглашение Алдервейрелда с Тоттенхэмом рассчитано до 2020 года, однако уже по окончании этого сезона его может выкупить любой клуб за 25 миллионов фунтов (около 28,5 миллионов евро).

Напомним, Реал также рассчитывает подписать защитника Тоттенхэма Тоби Алдервейрелда в летнее трансферное окно.

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