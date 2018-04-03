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ПСЖ хочет подписать 21-летнего вингера Бордо

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Руководство ПСЖ заинтересовалось Малкомом.
Малком
Малком
instagram.com/malcomoliveira_97/

Полузащитник Бордо Малком привлек внимание ПСЖ. Об этом сообщает France Football.

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За игрой Малкома пристально наблюдает спортивный директор парижского клуба Антеру Энрике, однако он в конце сезона может покинуть ПСЖ и не заняться трансфером Малкома.

Помимо ПСЖ 21-летним бразильцем заинтересовались Тоттенхэм, Арсенал и Ливерпуль.

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Контракт Малкома с Бордо рассчитан до 2021 года, а его трансфер оценивается приблизительно в 40-50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар рассматривает вариант перехода в один из клубов АПЛ.

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Теги: ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Бордо, футбол, трансфер
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