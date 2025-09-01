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Неймар рассматривает варианты перехода в АПЛ - СМИ

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Форвард ПСЖ Неймар хочет перейти в Реал, но готовит запасные варианты в Англии.
Неймар
Неймар
instagram.com/neymarjr/

Форвард ПСЖ Неймар рассчитывает покинуть столицу Франции в летнее трансферное окно. Приоритетной целью бразильца является мадридский Реал, однако на случай срыва этого перехода у Неймара есть план “Б“.

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По информации Don Balon, в качестве альтернативных вариантов нападающий рассматривает топ-клубы АПЛ - Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед. Предпочтение Неймар отдает “горожанам“, потому что хочет поработать с Хосепом Гвардиолой.

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При этом отмечается, что именно в “красных дьяволах“ у Неймара больше шансов получить роль лидера. ПСЖ хочет выручить за бразильца не меньше, чем 400 миллионов евро. В контракте форварда не прописана сумма отступных.

Напомним, форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе заявил, что слухи о переходе Неймара в Реал - пустая болтовня.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, трансфер, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол
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