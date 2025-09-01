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Экс-игрок сборной Франции: Спортинг предлагал обменять меня на Роналду

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Бывший футболист Лиона рассказал, как клуб допустил самую большую ошибку, отказавшись от обмена со Спортингом.
Тони Верель (справа)
Тони Верель (справа)
Getty Images

Бывший игрок сборной Франции и Лиона Тони Верель рассказал, как в 2003 году руководство Спортинга предложило невероятный обмен “олимпийцам“, однако они отказались.

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“В 2003 году тренерский штаб Лиона перестал мне доверять, и я принял решение покинуть клуб. Я мог оказаться в Португалии - тогда Спортинг предлагал Лиону обменять меня на Криштиану Роналду.

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Но Лион хотел денег. У меня был еще один год по контракту, поэтому клуб хотел продать меня, а не обменивать. Думаю, сегодня Лион очень жалеет о том своем решении“, - рассказал Верель в эфире Canal+.

В конечном итоге Верель перешел в Ренн, а Роналду был продан Спортингом в Манчестер Юнайтед за 19 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что форвард Евгений Селезнев назвал свой переезд в Россию ошибкой.

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Теги: Лион, чемпионат Франции по футболу, Спортинг, Криштиану Роналду, футбол
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