Неймар поздравил Алвеса с тем, что он стал самым титулованным футболистом в истории

Неймар поздравил одноклубника с завоеванием 37-го титула в карьере.

Защитник ПСЖ Дани Алвес стал самым титулованным игроком в истории футбола.

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Неймар поздравил ПСЖ с победой в Кубке французской лиги и отдельно выделил Алвеса с этим достижением. Бразилец подчеркнул, что надеется на завоевание еще одного трофея на чемпионате мира в России.

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“Поздравляю ПСЖ, очень рад этой победе! Отдельно поздравляю Дани Алвеса, для тебя, брат, это особенное достижение! Для меня огромная честь быть частью этой истории. Надеюсь, будет еще больше титулов, включая июль. Я люблю тебя, кумир“, - написал Неймар на своей страничке в Instagram.

Напомним, форвард ПСЖ Неймар вернется во Францию в конце апреля. Отмечалось, что бразильский предсказатель оценил шансы Неймара на участие в ЧМ-2018.

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