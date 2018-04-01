Звезды ПСЖ стали героями дерзкого рекламного ролика известной фирмы

Неймар и компания снялись в рекламе спонсора ПСЖ NIVEA MEN.

Звездные игроки ПСЖ - Неймар, Киллиан Мбаппе, Тьяго Силва, Дани Алвес и Адриен Рабио стали героями рекламного ролика известной компании NIVEA MEN, которая также является титульным спонсором парижского клуба.

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Видео было выложено на официальной страничке ПСЖ в Instagram. Менее чем за сутки ролик набрал более 70 тысяч лайков. “Открой для себя новый Nivea Men с игроками Пари Сен-Жермен!“, - написано под публикацией.

Ранее сообщалось, что лидер Реала Криштиану Роналду снялся в крутом рекламном ролике товаров сбалансированного питания.

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