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Мбаппе - о трансфере Неймара в Реал: Это лишь пустая болтовня

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Юный форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе прокомментировал слухи об уходе партнера по команде Неймара в мадридский клуб.
Киллиан Мбаппе и Неймар
Киллиан Мбаппе и Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ Киллиан Мбаппе уверен, что его друг и партнер по команде Неймар не собирается покидать парижский клуб.

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“Неймар не собирается в Реал. Это лишь пустая болтовня. Мы обмениваемся сообщениями с Неймаром, он держит меня в курсе относительно своих планов.

Я пожелал ему удачи на чемпионате мира в России, но не победы в нем“, - приводит слова Мбаппе Telefoot.

Напомним, форвард ПСЖ Неймар восстанавливается в Бразилии после перенесенной операции на правой ноге. Ожидается, что он вернется во Францию в конце апреля.

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Теги: Киллиан Мбаппе, Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, слухи
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гость  (аноним)  02.04.2018, 12:34
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