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Спортивный директор ПСЖ: Тренер клуба - Эмери

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Представители парижского клуба отказываются комментировать слухи о смене тренера.
Унаи Эмери
Унаи Эмери
Getty Images

В последнее время СМИ много пишут о том, что ПСЖ ведет поиски нового тренера вместо Унаи Эмери. К примеру, RMC Sport сообщает, что парижане не хотят видеть на этом посту итальянского специалиста. В медиа писали, что ПСЖ даже может попросить Реал включить Зинедина Зидана в сделку по Неймару.

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Однако спортивный директор парижского клуба Антеро Энрике заявил, что клуб не будет обсуждать возможную замену тренера.

“Каждый день мы видим информацию о каком-то новом кандидате на должность тренера ПСЖ. Мы хотим заявить, что сейчас тренер клуба - Унаи Эмери, у него есть контракт с клубом и сейчас не время обсуждать его преемников.

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Мы находимся на важном этапе сезона и мы работаем для достижения поставленных целей. Мы хотим сосредоточиться на этом. Подчеркну, что ни один тренер в мире не может сказать, что вел с нами переговоры. А болельщики должны запомнить, что только клуб может публиковать официальную информацию по этому вопросу“, - приводит слова Энрике L’Equipe.

Контракт Унаи Эмери с ПСЖ рассчитан до июня 2018 года.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар назвал президенту клуба имя тренера, с которым он хочет работать.

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Теги: ПСЖ, Унаи Эмери, чемпионат Франции по футболу, футбол, тренер
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