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Полузащитник ПСЖ сообщил, что уходит из команды

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Хатем Бен Арфа принял решение покинуть ПСЖ.
Хатем Бен Арфа
Хатем Бен Арфа
Getty Images

Полузащитник ПСЖ Хатем Бен Арфа на своей официальной страничке в Instagram сообщил, что уходит из команды.

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“Мое совместное приключение с ПСЖ завершится очень скоро. Несмотря на трудности, я счастлив, что смог носить футболку этого клуба. В моей памяти останутся прекрасные воспоминания о партнерах по команде.

Пользуясь возможностью, я хочу поблагодарить всех фанатов. Я всегда буду любить ПСЖ“, - написал Бен Арфа под фотографией.

Ранее сообщалось, что форвард Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович разорвал контракт с клубом и перешел в Лос-Анджелес Гэлакси. Его зарплата в Америке составит всего 1,5 миллиона долларов в год.

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Теги: Хатем Бен Арфа, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол
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