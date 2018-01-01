Неймар вернется во Францию в конце апреля

Стало известно, когда Неймар вернется в расположение ПСЖ.

Звездный форвард ПСЖ Неймар, который сейчас находится в Бразилии и восстанавливается после операции на правой ноге, в скором времени прилетит во Францию и присоединится к команде.

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Бразилец находится под наблюдением личного физиотерапевта клуба. В конце апреля Неймар сможет вернуться в расположение клуба, сообщает UOL Esporte.

Отмечается, что нападающий сможет принять участие в финале Кубка Франции, если ПСЖ сможет туда пробиться. Матч состоится во вторник, 8 мая.

Напомним, форвард ПСЖ Неймар показал, чем занимается во время восстановления после операции.

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