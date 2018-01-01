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Игрок Монако перейдет в ПСЖ - СМИ

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Полузащитник Фабиньо близок к подписанию контракта с ПСЖ.
Фабиньо
Фабиньо
Getty Images

В летнее трансферное окно сменить клубную прописку может полузащитник Монако Фабиньо.

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Как сообщает журналист Canal+ Оливье Талларон на своей страничке в Twitter, 24-летний бразилец близок к переходу в ПСЖ.

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Парижский клуб рассматривает две возможные кандидатуры для перехода - Нголо Канте из Челси и Фабиньо из Монако. Кроме того, в сферу интересов ПСЖ попал полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич.

Фабиньо провел 27 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Монако хочет подписать полузащитника Манчестер Юнайтед Маруана Феллайни.

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Теги: Фабиньо, Монако, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол
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