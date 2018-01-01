ПСЖ попытается подписать полузащитника Ювентуса

Миралем Пьянич попал в сферу интересов ПСЖ.

ПСЖ планирует в летнее трансферное окно сделать изменения в средней линии команды и рассматривают полузащитника Ювентуса Миралема Пьянича в качестве возможного усиления.

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Парижане готовы платить хавбеку 8 миллионов евро в год против 4,5 миллионов, которые он получает в Ювентусе. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Туринский клуб может обсудить вариант трансфера Пьянича, если сумма сделки составит около 60 миллионов евро, сообщает Calciomercato.

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В текущем сезоне Пьянич принял участие в 24 матчах чемпионата Италии, забил 4 года и отдал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ оштрафовали на 43 тысячи евро за файер-шоу, которое устроили фанаты на матче Лиги чемпионов с Реалом.

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