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ПСЖ попытается подписать полузащитника Ювентуса

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Миралем Пьянич попал в сферу интересов ПСЖ.
Миралем Пьянич
Миралем Пьянич
Getty Images

ПСЖ планирует в летнее трансферное окно сделать изменения в средней линии команды и рассматривают полузащитника Ювентуса Миралема Пьянича в качестве возможного усиления.

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Парижане готовы платить хавбеку 8 миллионов евро в год против 4,5 миллионов, которые он получает в Ювентусе. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Туринский клуб может обсудить вариант трансфера Пьянича, если сумма сделки составит около 60 миллионов евро, сообщает Calciomercato.

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В текущем сезоне Пьянич принял участие в 24 матчах чемпионата Италии, забил 4 года и отдал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ оштрафовали на 43 тысячи евро за файер-шоу, которое устроили фанаты на матче Лиги чемпионов с Реалом.

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Теги: ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Миралем Пьянич, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, футбол
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