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Монако хочет подписать игрока Манчестер Юнайтед

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Маруан Феллайни может переехать во Францию.
Маруан Феллайни
Маруан Феллайни
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Маруан Феллайни в конце сезона может стать свободным агентом и покинуть команду.

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Как сообщает Daily Mail, бельгиец попал в сферу интересов французского Монако. Клуб рассматривает хавбека как возможную замену Тому Лемару, который в летнее трансферное окно планирует сменить клубную прописку.

Ранее сообщалось, что к игроку Манчестер Юнайтед Маруану Феллайни проявляет интерес турецкий Бешикташ.

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Теги: Монако, чемпионат Франции по футболу, футбол, трансфер, Маруан Феллайни, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу
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гость  (аноним)  27.03.2018, 10:22
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