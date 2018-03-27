Монако хочет подписать игрока Манчестер Юнайтед
Маруан Феллайни может переехать во Францию.
Полузащитник Манчестер Юнайтед Маруан Феллайни в конце сезона может стать свободным агентом и покинуть команду.
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Как сообщает Daily Mail, бельгиец попал в сферу интересов французского Монако. Клуб рассматривает хавбека как возможную замену Тому Лемару, который в летнее трансферное окно планирует сменить клубную прописку.
Ранее сообщалось, что к игроку Манчестер Юнайтед Маруану Феллайни проявляет интерес турецкий Бешикташ.
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