Неймар показал, чем занимается во время восстановления после операции

Звездный форвард ПСЖ восстанавливается после травмы и проводит время за азартными играми.

Нападающий ПСЖ Неймар находится в Бразилии, где он успешно перенес операцию на ноге и теперь восстанавливается в шикарном особняке за 9 миллионов долларов.

Бразилец проходит курс лечения, о чем он сам рассказывает в историях на своей страничке в Instagram.

Скриншот из Story Неймара instagram.com/neymarjr/

Помимо лечения Неймар развлекает себя азартными играми - он играет онлайн в покер.

Скриншот из Story Неймара instagram.com/neymarjr/

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К слову, в азартные игры футболист играет не только онлайн - в пятницу, 23 марта, к нему приходили друзья, с которыми он сыграл в покер. Отметим, что среди людей, приглашенных к Неймару, был Жуниор Винисиус, который в июле 2018 года станет игроком мадридского Реала.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар показал, как можно танцевать на одной ноге.

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