Игрока ПСЖ дисквалифицировали на три матча
Полузащитник ПСЖ Тиаго Мотта получил дисквалификацию на три матча. Такое решение было принято дисциплинарным комитетом, сообщает официальный сайт Лиги 1.
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Итальянец был наказан за грубую игру против Ромена Тома в домашней встрече 31-го тура чемпионата Франции против Анжера. Мотта уже на 16-й минуте получил прямую красную карточку и покинул поле.
Футболист пропустил матч с Ниццей и ему еще предстоит пропустить две игры - против Сент-Этьена 6 апреля и против Монако 15 апреля.
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов сделать Зинедина Зидана самым высокооплачиваемым тренером и предложил ему самостоятельно установить уровень зарплаты.
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