Игрока ПСЖ дисквалифицировали на три матча

Тиаго Мотта был наказан за грубую игру против соперника.

Полузащитник ПСЖ Тиаго Мотта получил дисквалификацию на три матча. Такое решение было принято дисциплинарным комитетом, сообщает официальный сайт Лиги 1.

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Итальянец был наказан за грубую игру против Ромена Тома в домашней встрече 31-го тура чемпионата Франции против Анжера. Мотта уже на 16-й минуте получил прямую красную карточку и покинул поле.

Футболист пропустил матч с Ниццей и ему еще предстоит пропустить две игры - против Сент-Этьена 6 апреля и против Монако 15 апреля.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов сделать Зинедина Зидана самым высокооплачиваемым тренером и предложил ему самостоятельно установить уровень зарплаты.

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