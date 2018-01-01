Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ПСЖ предложил Зидану установить сумму зарплаты - СМИ

Комментариев: 0
В случае, если Зинедин Зидан возглавит ПСЖ, он сможет сам назначить себе размер заработной платы.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Французский ПСЖ заинтересован в услугах главного тренера Реала Зинедина Зидана.

Читай также: Игрок ПСЖ: Мы без Неймара - это как Барселона без Месси

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой El Chiringuito, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи сделал 45-летнему специалисту заманчивое предложение. Зидан может самостоятельно определить уровень своей заработной платы в случае, если он возглавит ПСЖ этим летом.

Контракт Зидана с Реалом рассчитан до лета 2020 года.

Напомним, руководство ПСЖ может попросить Реал включить Зинедина Зидана в сделку по Неймару.

Отмечалось, что форвард ПСЖ Неймар назвал президенту клуба имя тренера, с которым он хотел бы работать в Париже.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, тренер, Зинедин Зидан, Реал, чемпионат Испании по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь