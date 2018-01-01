ПСЖ предложил Зидану установить сумму зарплаты - СМИ

В случае, если Зинедин Зидан возглавит ПСЖ, он сможет сам назначить себе размер заработной платы.

Французский ПСЖ заинтересован в услугах главного тренера Реала Зинедина Зидана.

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Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой El Chiringuito, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи сделал 45-летнему специалисту заманчивое предложение. Зидан может самостоятельно определить уровень своей заработной платы в случае, если он возглавит ПСЖ этим летом.

Контракт Зидана с Реалом рассчитан до лета 2020 года.

Напомним, руководство ПСЖ может попросить Реал включить Зинедина Зидана в сделку по Неймару.

Отмечалось, что форвард ПСЖ Неймар назвал президенту клуба имя тренера, с которым он хотел бы работать в Париже.

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