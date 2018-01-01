Неймар назвал ПСЖ имя тренера, с которым он хочет работать

Звездный игрок ПСЖ Неймар попросил президента клуба пригласить Луиса Энрике на должность главного тренера.

Нападающий ПСЖ Неймар, который успешно перенес операцию на ноге и сейчас восстанавливается в роскошном особняке за 9 миллионов долларов, назвал руководству парижского клуба имя тренера, с которым он хочет работать.

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Как сообщает Paris United, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи прилетел в Бразилию, чтобы провести переговоры с футболистом. Одним из вопросов, которые обсуждались на встрече, был новый наставник команды. Претендентами на должность были названы главный тренер Челси Антонио Конте и экс-наставник Барселоны Луис Энрике.

Неймар заявил, что ПСЖ должен возглавить Энрике и настаивает на подписании контракта с 47-летним специалистом.

Ранее сообщалось, что Неймар показал, как нужно танцевать на одной ноге.

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