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Неймар показал, как можно танцевать на одной ноге

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Форвард ПСЖ Неймар развлекается в Бразилии во время восстановления после операции.
Неймар
Неймар
instagram.com/neymarjr/

Нападающий ПСЖ Неймар находится в Бразилии, где проходит восстановление после операции на ноге. Футболист носит специальный фиксирующий сапог, но это не мешает ему весело проводить время.

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В истории на своей страничке в Instagram Неймар опубликовал видео, где он танцует на одной ноге. Бразилец показал отличную координацию и повеселил своих поклонников.

 

Neymar out here living on the edge 👀😂 (🎥 via @neymarjr)

Допис, поширений Bleacher Report Football (@brfootball)

Ранее сообщалось, что на Неймара обрушился шквал критики за пост с цитатой Хокинга.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, вне игры, видео, прикол
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