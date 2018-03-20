Неймар показал, как можно танцевать на одной ноге

Форвард ПСЖ Неймар развлекается в Бразилии во время восстановления после операции.

Нападающий ПСЖ Неймар находится в Бразилии, где проходит восстановление после операции на ноге. Футболист носит специальный фиксирующий сапог, но это не мешает ему весело проводить время.

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В истории на своей страничке в Instagram Неймар опубликовал видео, где он танцует на одной ноге. Бразилец показал отличную координацию и повеселил своих поклонников.

Ранее сообщалось, что на Неймара обрушился шквал критики за пост с цитатой Хокинга.

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