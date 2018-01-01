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Игрок ПСЖ: Мы без Неймара - это как Барселона без Месси

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Марко Верратти высоко оценил важность Неймара для ПСЖ.
Марко Верратти (справа)
Марко Верратти (справа)
Getty Images

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти считает, что форвард Неймар имеет огромное значение для команды. Кроме того, футболист отметил, что планирует и дальше выступать за парижский клуб.

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“Нам было крайне тяжело противостоять Реалу в Лиге чемпионов, но мы не так далеко от их уровня. Исход решили мелкие моменты. К тому же, с нами не было Неймара. ПСЖ без Неймара - это как Барселона без Месси.

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Я читал, что Райола предложил меня Барселоне, но это ложь. Я уже переговорил с тренерами и они знаю, чего я хочу. Без сомнения, я останусь в ПСЖ“, - приводит слова Верратти Goal.

Напомним, ПСЖ дважды проиграл Реалу в 1/8 финала Лиги чемпионов и выбыл из турнира. После этого Неймар поддержал партнеров по команде.

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Теги: Марко Верратти, Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига Чемпионов, футбол
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