Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ПСЖ может попросить Реал включить Зидана в сделку по Неймару - СМИ

Комментариев: 0
Французский клуб может извлечь выгоду из возможного трансфера Неймара в Реал.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Мадридский Реал хочет подписать форварда ПСЖ Неймара. При этом руководство парижского клуба может воспользоваться ситуацией, чтобы переманить на пост главного тренера команды наставника "сливочных" Зинедина Зидана.

Читай также: Неймар сравнил пять месяцев в Париже с пятью годами - AS

Как сообщает El Gol Digital, ПСЖ не хотят совершать обмен Неймара на португальскую звезду Криштиану Роналду из-за его возраста, однако в сделку может быть включен Зинедин Зидан.

Парижане недовольны результатами нынешнего тренера Унаи Эмери и, скорее всего, он покинет команду этим летом. Таким образом, Зидан может встать у руля ПСЖ.

Напомним, в случае, если Реал подпишет Неймара, то Барселона предложит контракт полузащитнику “сливочных“ Иско

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Зинедин Зидан, Реал, чемпионат Испании по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь