ПСЖ может попросить Реал включить Зидана в сделку по Неймару - СМИ

Французский клуб может извлечь выгоду из возможного трансфера Неймара в Реал.

Мадридский Реал хочет подписать форварда ПСЖ Неймара. При этом руководство парижского клуба может воспользоваться ситуацией, чтобы переманить на пост главного тренера команды наставника "сливочных" Зинедина Зидана.

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Как сообщает El Gol Digital, ПСЖ не хотят совершать обмен Неймара на португальскую звезду Криштиану Роналду из-за его возраста, однако в сделку может быть включен Зинедин Зидан.

Парижане недовольны результатами нынешнего тренера Унаи Эмери и, скорее всего, он покинет команду этим летом. Таким образом, Зидан может встать у руля ПСЖ.

Напомним, в случае, если Реал подпишет Неймара, то Барселона предложит контракт полузащитнику “сливочных“ Иско.

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