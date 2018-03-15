Неймар сравнил пять месяцев в Париже с пятью годами - AS

По информации СМИ, бразилец вновь пожаловался на свою жизнь в столице Франции.

Звездный форвард ПСЖ Неймар в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

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Как сообщает AS, бразилец пожаловался своим близким на жизнь в Париже. Отмечается, что Неймар сказал: “пять месяцев в Париже тянулись словно пять лет“.

Желанию покинуть ПСЖ может также способствовать вылет команды из борьбы в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар сообщил руководству Барселоны, что хочет вернуться, однако сам клуб отрицает эту информацию.

Отмечалось, что Реал может купить Неймара с помощью известного бренда. При этом президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи собирается полететь к игроку в Бразилию, чтобы уговорить его остаться в команде.

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