На Неймара обрушился шквал критики за пост с цитатой Хокинга

Звездный форвард ПСЖ Неймар почтил память знаменитого физика Стивена Хокинга публикацией в социальных сетях, где он с веселым выражением на лице сидит в инвалидном кресле. Под фото бразилец написал одну из цитат физика, который скончался 14 марта 2018 года.

Однако подписчики футболиста выразили недовольство способом, которым Неймар отдал дань уважения великому ученому.

“Это вершина эгоизма - использовать смерть Хокинга в свою пользу. Пребывание Неймара в инвалидном кресле временное и оно незначительно в сравнении с ситуацией, в которой был Хокинг. Уверен, что Неймар не хотел никого оскорбить, но боже мой!“ - написал американский спортивный журналист Грант Уол в Twitter.

