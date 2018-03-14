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Неймар в инвалидном кресле почтил память великого физика

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Неймар процитировал знаменитого Стивена Хокинга, ушедшего из жизни 14 марта 2018 года.
Неймар
Неймар
Getty Images

Форвард ПСЖ Неймар находится сейчас в Бразилии, где проходит восстановление после перенесенной операции. Однако футболист не унывает и находит время на то, чтобы пофилософствовать.

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Неймар опубликовал на своей страничке в Instagram новое фото, где он сидит в инвалидном кресле.

"Вы должны всегда иметь позитивное мышление и извлекать максимум из ситуации, в которой оказались", - написал Неймар под фотографией слова знаменитого физика Стивена Хокинга.

Таким своеобразным способом Неймар почтил память великого ученого, который с 20 лет страдал боковым амиотрофическим склерозом, приведшим к параличу. Хокинг скончался утром 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет.

Напомним, ранее нападающий ПСЖ Неймар заделался психологом и выложил крутой мотивационный пост на своей страничке в Instagram.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, вне игры, физик, Стивен Хокинг
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петенька  (аноним)  15.03.2018, 09:26
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