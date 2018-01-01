Отец Неймара: В ПСЖ у него есть будущее
Отец нападающего ПСЖ Неймара высказался относительно слухов об уходе бразильского футболиста из парижского клуба в летнее трансферное окно.
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“Настоящее Неймара в ПСЖ. И именно в этой команде у него есть будущее“, - приводит слова отца Неймара Goal.
Неймар провел 20 матчей в чемпионате Франции в текущем сезоне, забил 20 голов и отдал 16 результативных передач.
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Сейчас Неймар находится в Бразилии, где он успешно перенес операцию на ноге и проходит реабилитацию после травмы в особняке за 9 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи полетит к Неймару в Бразилию, чтобы уговорить его остаться в команде. Отмечалось, что Барселона опровергла контакт с бразильским форвардом относительно его возвращения в испанский клуб.
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