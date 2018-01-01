Отец Неймара: В ПСЖ у него есть будущее

Отец звездного форварда ПСЖ прокомментировал слухи об уходе Неймара из клуба.

Отец нападающего ПСЖ Неймара высказался относительно слухов об уходе бразильского футболиста из парижского клуба в летнее трансферное окно.

Читай также: Неймар сообщил руководству Барселоны, что хочет вернуться - Mundo Deportivo

“Настоящее Неймара в ПСЖ. И именно в этой команде у него есть будущее“, - приводит слова отца Неймара Goal.

Неймар провел 20 матчей в чемпионате Франции в текущем сезоне, забил 20 голов и отдал 16 результативных передач.

Читай также: Коутиньо хотел бы, чтобы Неймар вернулся в Барселону

Сейчас Неймар находится в Бразилии, где он успешно перенес операцию на ноге и проходит реабилитацию после травмы в особняке за 9 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи полетит к Неймару в Бразилию, чтобы уговорить его остаться в команде. Отмечалось, что Барселона опровергла контакт с бразильским форвардом относительно его возвращения в испанский клуб.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.