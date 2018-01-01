Президент ПСЖ полетит к Неймару в Бразилию, чтобы уговорить его остаться в команде
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи встревожен слухами о том, что звездный форвард Неймар хочет покинуть команду, сообщает Sport.es со ссылкой на французский канал Telefoot.
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Катарский бизнесмен совместно со спортивным директором клуба Антеру Энрике планирует в ближайшее время отправиться в Бразилию, чтобы проведать Неймара, который восстанавливается после операции, и обсудить с ним сложившуюся ситуацию.
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Руководство парижского клуба хочет уговорить бразильца остаться. Они готовы построить вокруг футболиста всю команду и формирование состава будет основываться на пожеланиях Неймара.
Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар сообщил руководству Барселоны, что хочет вернуться.
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