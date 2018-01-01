Скандальный игрок Ниццы раскритиковал защитника ПСЖ за его слова о смерти Астори

Марио Балотелли заявил, что Дани Алвес должен был просто выразить соболезнования, а не нести чушь.

После известия о смерти капитана Фиорентины Давиде Астори защитник ПСЖ Дани Алвес заявил, что он не сильно потрясен случившимся, потому что плохо его знал, и подчеркнул, что в мире тысячи детей умирают от голода и не получают внимания. Форвард Ниццы Марио Балотелли раскритиковал эти слова.

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“То, что сказал Алвес - не неправильно, но он должен был сдержать себя в этот момент. В такой ситуации необходимо просто выразить соболезнования и не нести чуши. Нельзя говорить подобное, когда речь идет о смерти.

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Я знал Астори по сборной, он был вежливым и хорошим парнем. Это случилось с ним несмотря на все проверки, которые мы проходим не один раз в месяц. Это устрашает, ведь он выглядел отлично, а умер в постели. Сейчас легко отправиться на небеса“, - приводит слова Балотелли Football Italia.

Напомним, капитан Фиорентины Давиде Астори умер во сне накануне поединка против Удинезе. Позже сообщили, что смерть наступила из-за остановки сердца по естественным причинам.

Отмечалось, что Фиорентина решила выдать зарплату Астори его жене и дочке. А игроки FIFA решили заработать на его смерти.

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