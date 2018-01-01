Неймар прибыл в Бразилию на операцию в инвалидном кресле

В СМИ появилась фотография Неймара, который прилетел в Бразилию на операцию.

Неймар получил травму в матче с Марселем Reuters

Форвард ПСЖ Неймар прилетел в Бразилию, где ему сделают операцию на травмированной правой ноге.

Читай также: ПСЖ хочет переманить голкипера Челси - СМИ

В сопровождении врачей сборной Бразилии 26-летний футболист появился в аэропорту Рио-де-Жанейро на инвалидном кресле.

Неймар прибыл в Бразилию на инвалидном кресле telegraph.co.uk/

“У Неймара не просто перелом, а перелом важной кости в середине стопы. В Париже мы провели повторное обследование и подтвердили серьезность травмы.

Читай также: Известный бразильский колдун предсказал травму Неймара еще в декабре 2017 года

Никаких сомнений относительно лечения у нас не возникло - необходимо хирургическое вмешательство. Лечение консервативным способом может лишь усугубить положение“, - приводит слова врача сборной Бразилии Родриго Ласмара, который проведет операцию, The Telegraph.

Ранее сообщалось, что Неймар заделался психологом и выложил мотивационный пост.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.