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Неймар прибыл в Бразилию на операцию в инвалидном кресле

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В СМИ появилась фотография Неймара, который прилетел в Бразилию на операцию.

Неймар получил травму в матче с Марселем
Неймар получил травму в матче с Марселем
Reuters

Форвард ПСЖ Неймар прилетел в Бразилию, где ему сделают операцию на травмированной правой ноге.

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В сопровождении врачей сборной Бразилии 26-летний футболист появился в аэропорту Рио-де-Жанейро на инвалидном кресле.

Неймар прибыл в Бразилию на инвалидном кресле
Неймар прибыл в Бразилию на инвалидном кресле
telegraph.co.uk/

“У Неймара не просто перелом, а перелом важной кости в середине стопы. В Париже мы провели повторное обследование и подтвердили серьезность травмы.

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Никаких сомнений относительно лечения у нас не возникло - необходимо хирургическое вмешательство. Лечение консервативным способом может лишь усугубить положение“, - приводит слова врача сборной Бразилии Родриго Ласмара, который проведет операцию, The Telegraph.

Ранее сообщалось, что Неймар заделался психологом и выложил мотивационный пост.

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Теги: Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, вне игры, операция, травма
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