Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ПСЖ хочет переманить голкипера Челси - СМИ

Комментариев: 0
ПСЖ пытается договориться с отцом Тибо Куртуа.
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
Getty Images

ПСЖ хочет подписать вратаря Челси и сборной Бельгии Тибо Куртуа и начал переговоры с отцом футболиста Тьерри Куртуа.

Читай также: ПСЖ готов купить у Барселоны Коутиньо в обмен на Мбаппе из-за желания Неймара - СМИ

Один британский телеканал RTBF сообщил, что 26 февраля состоялась встреча представителей парижского клуба с отцом голкипера в одной из гостиниц Лондона. Позже информацию подтвердил Goal. Результаты переговоров на данный момент не известны. Помимо ПСЖ в услугах Куртуа заинтересован Реал.

Ранее сообщалось, что Челси готов сделать своего вратаря самым высокооплачиваемым в мире.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, трансфер, Тибо Куртуа, Челси, чемпионат Англии по футболу, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь