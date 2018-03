ПСЖ хочет переманить голкипера Челси - СМИ

ПСЖ хочет подписать вратаря Челси и сборной Бельгии Тибо Куртуа и начал переговоры с отцом футболиста Тьерри Куртуа.

Один британский телеканал RTBF сообщил, что 26 февраля состоялась встреча представителей парижского клуба с отцом голкипера в одной из гостиниц Лондона. Позже информацию подтвердил Goal. Результаты переговоров на данный момент не известны. Помимо ПСЖ в услугах Куртуа заинтересован Реал.

