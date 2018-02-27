Защитник ПСЖ готов заплатить штраф за художников, нарисовавших его портрет
Пренель Кимпембе очень тронут рисунком уличных художников.
Французские уличные художники нарисовали крутое граффити с изображением защитника ПСЖ Пренеля Кимпембе. Футболист парижского клуба был так рад стрит-арту, что согласился оплатить за художников штраф, если власти захотят его взыскать.
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“Спасибо художникам! Я очень тронут. Если за этот рисунок пришлют штраф, то я готов полностью его оплатить“, - написал Кимпембе на своей страничке в Instagram.
В текущем сезоне француз провел 18 матчей в чемпионате Франции.
Ранее сообщалось, что на стадионе Манчестер Юнайтед появилось граффити с изображением форварда.
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