Защитник Марселя ответил на слова капитана ПСЖ по поводу Неймара

Жордан Амави сообщил, что никакой охоты на Неймара игроки Марселя не вели.

Неймара унесли на носилках в матче против Марселя AFP

Защитник Марселя Жордан Амави опровергнул слова капитана ПСЖ Тьяго Силвы о том, что игроки провансальского клуба намеренно хотели травмировать форварда парижан Неймара в матче 27-го тура чемпионата Франции.

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"Мы играли абсолютно нормально, а Неймар сам нарывался на фол. Я говорю то, что я видел на поле. Он специально избавлялся от мяча в самый последний момент. Так чего же тогда он ждал? Ни для кого не секрет, что Неймар - талантливый футболист, но он легко падает", - приводит слова Амави Mirror.

Напомним, что у Неймара обнаружили трещину пятой плюсневой кости и он может пропустить матч с Реалом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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