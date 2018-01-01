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Защитник Марселя ответил на слова капитана ПСЖ по поводу Неймара

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Жордан Амави сообщил, что никакой охоты на Неймара игроки Марселя не вели.
Неймара унесли на носилках в матче против Марселя
Неймара унесли на носилках в матче против Марселя
AFP

Защитник Марселя Жордан Амави опровергнул слова капитана ПСЖ Тьяго Силвы о том, что игроки провансальского клуба намеренно хотели травмировать форварда парижан Неймара в матче 27-го тура чемпионата Франции.

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"Мы играли абсолютно нормально, а Неймар сам нарывался на фол. Я говорю то, что я видел на поле. Он специально избавлялся от мяча в самый последний момент. Так чего же тогда он ждал? Ни для кого не секрет, что Неймар - талантливый футболист, но он легко падает", - приводит слова Амави Mirror.

Напомним, что у Неймара обнаружили трещину пятой плюсневой кости и он может пропустить матч с Реалом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Теги: Неймар, ПСЖ, Марсель, чемпионат Франции по футболу, футбол
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