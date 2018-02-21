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Мбаппе посетил встречу, на которую его пригласил президент Франции

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Юный форвард ПСЖ пришел на званый обед, организованный президентом Франции.
Киллиан Мбаппе
Киллиан Мбаппе
instagram.com/k.mbappe29/

Молодой нападающий ПСЖ Киллиан Мбаппе был приглашен на обед к президенту Франции Эммануэлю Макрону в среду, 21 февраля. 

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Встреча была организована в связи с приездом новоизбранного президента Либерии и бывшего футболиста Джорджа Веа. Помимо 19-летнего форварда в Елисеевский дворец были приглашены посол чемпионата Франции Дидье Дрогба, министр спорта Лаура Флессель и глава федерации футбола Ноэль Ле Грэ.

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“Я очень многому научился на этой встрече, это действительно огромный опыт для меня. На встрече мы обсуждали важные темы по поводу развития футбола в Африке. Хоть я и француз, но у меня есть африканские корни. И для меня важно, чтобы в Африке развивался спорт, и если я могу в этом помочь, то с удовольствием это сделаю. Еще много предстоит сделать там, и я готов внести свой вклад в это дело“, - приводит слова Мбаппе RMC.

 

Expérience très enrichissante à l’Elysée 🇫🇷 @julienscussel

Допис, поширений Kylian Mbappé (@k.mbappe29)

Ранее сообщалось, что Киллиан Мбаппе вместе с Неймаром, Роналду и Асенсио стали звездами нового рекламного ролика.

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Теги: Киллиан Мбаппе, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, вне игры, Джордж Веа, Эммануэль Макрон, Дидье Дрогба
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