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Игрок Страсбурга повысил свою популярность благодаря необычному фото с Неймаром

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Стефан Баокен одним фото сделал свою персону намного известнее.
Стефан Баокен
Стефан Баокен
instagram.com/stephanebaho/

Нападающий Страсбурга Стефан Баокен мало известен широкой публике, однако он сумел громко заявить о себе вне игры благодаря публикации в социальных сетях.

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После матча с ПСЖ в чемпионате Франции, в котором его команда проиграла со счетом 2:5, а он сам отличился голом, французский футболист опубликовал фото с Неймаром в необычном ракурсе.

На фото форвард ПСЖ Неймар стоит на коленях перед Баокеном. "Новое фото профиля", - подписал публикацию нападающий Страсбурга.

Почти за сутки этот твит собрал более 32 тысяч лайков, почти 20 тысяч репостов и около 700 комментариев.

Ранее сообщалось, что игроки ПСЖ создали пакт “о единстве и солидарности“ и отметили это на вечеринке у Неймара.

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Теги: Страсбург, Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, вне игры, фото, прикол
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