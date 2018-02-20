Игрок Страсбурга повысил свою популярность благодаря необычному фото с Неймаром

Стефан Баокен одним фото сделал свою персону намного известнее.

Нападающий Страсбурга Стефан Баокен мало известен широкой публике, однако он сумел громко заявить о себе вне игры благодаря публикации в социальных сетях.

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После матча с ПСЖ в чемпионате Франции, в котором его команда проиграла со счетом 2:5, а он сам отличился голом, французский футболист опубликовал фото с Неймаром в необычном ракурсе.

На фото форвард ПСЖ Неймар стоит на коленях перед Баокеном. "Новое фото профиля", - подписал публикацию нападающий Страсбурга.

Почти за сутки этот твит собрал более 32 тысяч лайков, почти 20 тысяч репостов и около 700 комментариев.

Ранее сообщалось, что игроки ПСЖ создали пакт “о единстве и солидарности“ и отметили это на вечеринке у Неймара.

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