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Президент ПСЖ заявил, что Неймар не покинет клуб

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Президент парижского клуба отрицает возможность трансфера лидера команды Неймара.
Неймар
Неймар
Getty Images

Руководство ПСЖ уверенно сообщает о том, что форвард Неймар не сменит клубную прописку в конце нынешнего сезона. Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи заявил, что бразилец точно будет выступать во Франции.

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"В следующем сезоне Неймар будет играть в нашем клубе. Даю сто процентов, что это так", - цитирует Аль-Хелаифи Marca.

Напомним, что СМИ неоднократно заявляли, что Реал заинтересован в трансфере Неймара. Отмечалось, что переход форварда обойдется мадридцам в 400 миллионов евро

Сообщалось, что Неймар намеренно портит отношения с одноклубниками ради перехода в Реал.

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Теги: Неймар, ПСЖ, Нассер Аль-Хелаифи, чемпионат Франции по футболу, футбол
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