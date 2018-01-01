Тренер ПСЖ попросил болельщиков поддержать Неймара

Наставник ПСЖ Унаи Эмери считает, что фанаты должны оказать поддержу травмированному Неймару.

Звезда ПСЖ Неймар получил травму бедра и находится на восстановлении. Главный тренер французского клуба Унаи Эмери обратился к болельщикам с просьбой поддержать бразильца.

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“Нам всем нужно поддержать Неймара. Он отличный игрок, и мы должны максимально использовать его навыки на поле. Он здесь, в Париже, в нашем клубе, и он очень хороший футболист.

Сейчас он восстанавливается от травмы под руководством физиотерапевта. Надеюсь, что он вернется в строй уже в ближайшее время“, - приводит слова Эмери Yahoo! Sports.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ Неймар намеренно портит отношения с партнерами по команде ради трансфера в Реал.

При этом, в ПСЖ отвергли возможность обмена Неймара на лидера Реала Криштиану Роналду.

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